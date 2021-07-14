Первый сольный выход: принцесса Леонор и инфанта София вышли в свет без королевских родителей

Первый сольный выход: принцесса Леонор и инфанта София вышли в свет без королевских родителей

Испанские наследницы сегодня принимают участие в мероприятии сами, без своих родителей – короля Филиппа VI и королевы Летиции.

Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София находятся в Хайедо-де-Монтехо. 15-летняя наследница испанского трона Леонор была запечатлена во время высадки дерева вместе со своей сестрой.

Принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

Они посадили буки на мероприятии, организованном Team Europe. Сообщается, что сначала мероприятие было запланировано на 5 июня, но погодное предупреждение о штормах вынудило его отложить. И вот больше чем через месяц сестры прибыли в этот биосферный заповедник.

Обе девушки были одеты в белые футболки, синие джинсы и высокие кроссовки. У обеих на лицах были защитные маски, как, впрочем, и у других участников мероприятия.

Принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

Ранее мы показывали вам, как члены британской королевской семьи периодически попадают под прицел фотокамер во время работы с высадкой деревьев. Теперь к этому делу приобщились и испанские наследницы.

Принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

Читайте также: Королева Летиция в костюме, а ее дочери - в платьях: испанские монархи на встрече во дворце

Испанский король Филипп VI и его семья (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку