Первый визит за восемь лет: Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Австралию

Меган и Гарри / © Associated Press

Свой визит в страну пара начала с посещения Королевской детской больницы в Мельбурне. Там их приветствовали сотни пациентов, их семьи и сотрудники, которые выстраивались в очередь, заполняли балконы и наблюдали из окон офисов.

Меган и Гарри / © Associated Press

Королевская детская больница, как ее называют в просторечии, лечит юных пациентов в Виктории, Тасмании, южной части Нового Южного Уэльса, по всей Австралии и даже за рубежом уже более 150 лет.

Меган и Гарри в детской больнице / © Associated Press

Этот медицинский центр, одна из ведущих детских больниц страны, — тот самый центр, который ранее посещали и родители принца Гарри.

В октябре 1985 года будущий король Чарльз и принцесса Диана посетили специализированную больницу в Мельбурне во время своего 13-дневного визита в Австралию. Они последовали примеру королевы Елизаветы, которая ранее также посещала этот ведущий центр педиатрической помощи.

Принц Чарльз и принцесса Диана Уэльские в 1985 году в этой же больнице в Австралии / © Getty Images

Меган была в элегантном темно-синем платье от Karen Gee, созданном при участии австралийского дизайнера, и туфлях-лодочках от Dior. Она дополнила образ браслетом Love из желтого золота от Сartier и часами Tank Française из золота от Сartier – комплект принцессы Дианы. Также на ее пальце было только обручальное кольцо из валлийского золота. Она надела золотые серьги, сделала выразительный макияж, а волосы собрала в высокий хвост.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

Последний раз пара посещала Австралию в октябре 2018 года в рамках официального королевского тура, который включал посещение Игр Invictus в Сиднее. Во время той поездки пара объявила о беременности Меган принцем Арчи.

Также пара побывала в приюте для бездомных женщин и жертв домашнего насилия McAuley Community Services for Women в Футскрее, пригороде Мельбурна.

Меган Маркл с женщинами из приюта / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

А позже чета Сассекских прибыла в Австралийский национальный музей ветеранов искусств в Саутбанке, Мельбурн.

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

Это вторая рабочая поездка Гарри и Меган в этом году после поездки в Иорданию в феврале.