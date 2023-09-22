Первый выезд после свадьбы: принцесса Раджва и кронпринц Хусейн посетили Нью-Йорк

Кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва находятся с визитом в Нью-Йорке.

Старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II – будущий король Иордании кронпринц Хусейн вместе со своей супругой Раджвой приехали в США. Снимками с мероприятия принц поделился на своей странице в Instagram.

"Из сегодняшних встреч с членами Конгресса на Капитолийском холме. Мы обсудили стратегическое партнерство между Иорданией и США, региональные события и сотрудничество в области кибербезопасности", - написал в подписи к фото Хусейн.

Принцесса Раджва приехала на встречу в блузе Pedernal с воротником-воронкой цвета слоновой кости Edeline Lee, у нее были распущены и аккуратно уложены волнами волосы и легкий макияж на лице. Кронпринц был в синем костюме, белой рубашке и галстуке в цветочный принт.

Напомним, в Нью-Йорке в это время находилась и королева Рания. В оливковом платье Ее Величество приезжала на съемки утреннего шоу, а такеж посетила несколько других деловых встреч.

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