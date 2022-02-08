Первый выход герцогини Камиллы после того, как Елизавета II поддержала ее в роли королевы-консорта

Первый выход герцогини Камиллы после того, как Елизавета II поддержала ее в роли королевы-консорта

Герцогиня Корнуольская впервые появилась на публике с тех пор, как королева Елизавета II заявила, что после своей смерти и коронации принца Чарльза видит его жену королевой-консортом.

74-летняя герцогиня сегодня посетила начальную школу Раундхилл в Бате в качестве покровителя Фонда святого Иоанна, местной благотворительной организации, стремящейся изменить жизнь к лучшему.

Герцогиня, стремящаяся привить любовь к чтению и письму с раннего возраста, присоединилась к трехлетним детям на уроке "Язык для жизни" в детской комнате "Солнечные лучи" и к десятилетним детям из Eco Team для того, чтобы посадить деревья в рамках инициативы @QueensGreenCanopy в честь платинового юбилея Елизаветы II.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Герцогиня выглядела элегантно в клетчатом костюме - жакете и юбке - и белой блузке, а также в кожаных перчатках и обута в замшевые сапоги на каблуках. Камилле преподнесли букет цветов, который она несла в руках. Также у герцогини была классическая укладка и легкий макияж на лице.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Этот визит Камиллы произошел после того, как королева поддержала свою невестку и выразила желание, чтобы в день коронации ее сына Чарльза его супруга стала королевой-консортом. До сих пор ожидалось, что после коронации Чарльза герцогиня Корнуольская будет называться принцессой-консортом, об этом решении было объявлено, когда пара поженилась в 2005 году. Это решение принимали из-за общественного мнения, ведь после смерти принцессы Дианы к Камилле относились не очень хорошо и долгие годы ей пришлось доказывать свою преданность и заслужить уважение.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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