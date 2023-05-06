Первый выход на балкон: король Чарльз III и королева Камилла приветствовали подданных

Коронованные сегодня король Чарльз III и королева Камилла появились на балконе Букингемского дворца, приветствуя толпу подданных.

Это первый выход нового монарха с момента последнего появления здесь вместе с его матерью – покойной королевой Елизаветой II – в июне 2022 года, в рамках празднования платинового юбилея правления королевы. Тогда Чарльз присутствовал на «последнем балконе» своей матери королевы, как принц Уэльский. Сегодня он впервые вышел сюда в новой для себя роли – короля.

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

К Чарльзу и Камилле присоединились принц и принцесса Уэльские, их дети, герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна.

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

Рядом с Камиллой находились две ее помощницы, а также короля и королеву окружили пажи, в том числе и принц Джордж – старший сын Уэльский, у которого был особенно важная роль на церемонии коронации.

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

Короля Чарльза и королеву Камиллу бурно приветствовали до 2 миллионов человек на улицах дождливого Лондона сегодня после исторической первой коронации в Великобритании с 1953 года.

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после своей коронации / Фото: Associated Press

Читайте также: