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Первый выход после коронавируса: Джилл Байден в белом платье и на шпильках приехала в Филадельфию

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Первый выход после коронавируса: Джилл Байден в белом платье и на шпильках приехала в Филадельфию

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США выздоровела от Covid-19 и впервые появилась на публике.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден посетили Филадельфию. В Национальном историческом парке Независимости президент выступил с программной речью, посвященной "битве, которая продолжается за душу страны". Он обратился к американцам с призывом в ходе промежуточных выборов в Конгресс дать отпор набирающей силе экстремизма.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась на публике впервые после того, как переболела коронавирусом. Для своего выхода она выбрала белое платье-футляр, сверху которого надела голубой жакет с вышивкой на воротнике.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках. Волосы она уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Уши жена президента украсила жемчужными серьгами, а шею – золотыми цепочками. Французский маникюр завершил лук Байден.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и голубой галстук с узором.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографы сделали милый кадр, как Джилл и Джо нежно поцеловались после его выступления.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Байден вместе с внучками в коротких сарафанах сходил на службу в церковь.

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