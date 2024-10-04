Первый выход после объявления о беременности: принцесса Беатрис сходила на вечеринку

На этой неделе принцесса Йоркская Беатрис объявила радостную новость о своей второй беременности.

36-летняя принцесса появилась на вечеринке, устроенной в четверг в любимом знаменитостями ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне в честь 10-летнего юбилея ресторана. Это было первое появление Беатрис на публике после новости о ее беременности, снимками поделилось издание Daily Mail.

Принцесса была в черном бархатном жакете с зауженной талией. Ее живот пока что не сильно заметен, очевидно сроки беременности не более 12 недель. Обычно именно после такого срока о беременности не боятся говорить публично. К жакету Беа подобрала черные брюки и замшевые босоножки с открытыми носами на каблуках. Волосы распустила, сделала легкий макияж и укладку. В руках у Беатрис была маска, вероятно, праздник был тематического характера.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой титул получит второй ребенок Беатрис и Эдоардо, который, как сообщил дворец, должен родиться в начале 2025 года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

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