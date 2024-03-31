Первый выход после объявления о болезни: король Чарльз III посетил пасхальную службу

Король Чарльз III и королева Камилла приняли участие в традиционной пасхальной службе в Виндзоре.

Король Чарльз III вместе с женой королевой Камиллой посетил пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Это первый официальный выход короля Чарльза после оглашения о его болезни.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Врачи посоветовали Чарльзу III и Камилле во время службы сидеть немного в стороне от других членов королевской семьи. Такое предохранительное средство нужно из-за онкологического заболевания короля, ведь рак – одно из самых опасных заболеваний, которое оказывает огромное влияние на иммунную систему организма.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Его Величество выглядел отлично и был в хорошем настроении, он всем улыбался. Король поприветствовал собравшуюся там публику. Кое-кому он даже пожал руку и пообщался.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Одет Чарльз III был в классическое черное пальто, белую рубашку в едва заметную полоску, голубой галстук с изображением лодок, темно-синие брюки и черные туфли.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, раньше мы показали милые фото короля Чарльза III с любимой невесткой принцессой Уэльской.

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