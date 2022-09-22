Первый выход после похорон: принц и принцесса Уэльские встретились с персоналом в Виндзоре

Принц и принцесса Уэльские впервые появились на публике после похорон королевы Елизаветы II, которые состоялись в понедельник, 19 сентября.

Уильям и Кэтрин встретились с волонтерами и персоналом в Виндзорском замке, которые непосредственно участвовали в похоронах королевы.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Период национального траура закончился во вторник, но траур членов королевской семьи продлится до понедельника – 26 сентября, поэтому они продолжают носить черную одежду.

40-летняя принцесса Уэльская сегодня одета в длинное пальто без воротника от Dolce & Gabbana, черные колготы и обута в черные замшевые туфли от Gianvito Rossi на каблуках. В ушах у Кэтрин золотые серьги с жемчужной подвеской Annoushka от Kiki Mcdonough и с россыпью бриллиантов. Также у Кейт дневной макияж, а волосы распущены.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принц Уильям снова в темно-синем костюме, белой рубашке и с черным галстуком. Принц Уэльский поблагодарил персонал и волонтеров, которые работали на службе в часовне Святого Георгия, которая состоялась сразу после церемонии государственных похорон Ее Величества Королевы в Вестминстерском аббатстве.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Отметим, Уильям и Кейт - не единственные члены королевской семьи, которые сегодня вернулись к работе. Дочь королевы - 72-летняя принцесса Анна - посетила военно-морскую базу Портсмута, где пожала руку военнослужащим Королевского флота, принимавшим участие в похоронной процессии.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

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