Первый выход после похорон: принц и принцесса Уэльские встретились с персоналом в Виндзоре

Принц и принцесса Уэльские впервые появились на публике после похорон королевы Елизаветы II, которые состоялись в понедельник, 19 сентября.
Уильям и Кэтрин встретились с волонтерами и персоналом в Виндзорском замке, которые непосредственно участвовали в похоронах королевы.
Период национального траура закончился во вторник, но траур членов королевской семьи продлится до понедельника – 26 сентября, поэтому они продолжают носить черную одежду.
40-летняя принцесса Уэльская сегодня одета в длинное пальто без воротника от Dolce & Gabbana, черные колготы и обута в черные замшевые туфли от Gianvito Rossi на каблуках. В ушах у Кэтрин золотые серьги с жемчужной подвеской Annoushka от Kiki Mcdonough и с россыпью бриллиантов. Также у Кейт дневной макияж, а волосы распущены.
Принц Уильям снова в темно-синем костюме, белой рубашке и с черным галстуком. Принц Уэльский поблагодарил персонал и волонтеров, которые работали на службе в часовне Святого Георгия, которая состоялась сразу после церемонии государственных похорон Ее Величества Королевы в Вестминстерском аббатстве.
Отметим, Уильям и Кейт - не единственные члены королевской семьи, которые сегодня вернулись к работе. Дочь королевы - 72-летняя принцесса Анна - посетила военно-морскую базу Портсмута, где пожала руку военнослужащим Королевского флота, принимавшим участие в похоронной процессии.
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