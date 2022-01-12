Первый выход после отдыха: королева Летиция в стильном луке приехала на рабочую встречу

Первый выход после отдыха: королева Летиция в стильном луке приехала на рабочую встречу

Испанская королева Летиция после длительных зимних каникул вернулась к выполнению своих королевских обязанностей.

6 января 2021 года король Испании Филипп VI и королева Летиция посетили традиционный новогодний военный парад Pascua Militar (Военная Пасха) в Мадриде. Но с тех пор королева-консорт на публике не появлялась. Сегодня жена короля Филиппа VI посетила штаб-квартиру FEDER (Испанская федерация редких заболеваний) в Мадриде, где периодически бывает с рабочими визитами.

Ее Величество надела в этот день черные полосатые брюки, длинное синее пальто и синие туфли-лодочки на каблуках. В руках у королевы был черный клатч, а в ушах - золотые серьги.

Королева Летиция / Getty Images

Традиционно королева Летиция продолжает носить защитную маску, не снимая ее даже на улице. И хотя не все испанцы так делают, супруга монарха подает пример для подданных. Это был первый выход королевы Летиции после Нового года.

Королева Летиция / Getty Images

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