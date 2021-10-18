Первый выход после родов: принцесса Беатрис с мужем посетила мероприятие

Молодые родители – принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци впервые после рождения дочери появились на светском мероприятии.
На прошлой неделе королевская пара посетила ярмарку Frieze London Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. На публике 33-летняя принцесса появилась в теплом пальто цвета кэмел, под которым было то ли платье, то ли топ и юбка черного цвета. Беатрис надела черные плотные колготы и замшевые остроносые ботинки без каблуков.
Молодая мама прекрасно выглядела. У нее был легкий макияж на лице, рыжие волосы были распущены, а через плечо висела маленькая сумка на тонком ремешке.
Муж Беатрис Эдоардо был в синем костюме, белой рубашке и белоснежных кроссовках. Они вместе позировали перед камерами фотографов.
Ранее супругов запечатлели папарацци, когда они прогуливались по улицам Лондона, направляясь к своей резиденции - Сент-Джеймсскому дворцу, вместе со своей новорожденной дочерью Сиенной. Кстати, сегодня малышке исполняется ровно месяц.
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