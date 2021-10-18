Первый выход после родов: принцесса Беатрис с мужем посетила мероприятие

Первый выход после родов: принцесса Беатрис с мужем посетила мероприятие

Молодые родители – принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци впервые после рождения дочери появились на светском мероприятии.

На прошлой неделе королевская пара посетила ярмарку Frieze London Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. На публике 33-летняя принцесса появилась в теплом пальто цвета кэмел, под которым было то ли платье, то ли топ и юбка черного цвета. Беатрис надела черные плотные колготы и замшевые остроносые ботинки без каблуков.

Молодая мама прекрасно выглядела. У нее был легкий макияж на лице, рыжие волосы были распущены, а через плечо висела маленькая сумка на тонком ремешке.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Также читайте Дочь принцессы Беатрис потеснит в очереди на престол ее сестру Евгению: каким будет новый список претендентов

Муж Беатрис Эдоардо был в синем костюме, белой рубашке и белоснежных кроссовках. Они вместе позировали перед камерами фотографов.

Ранее супругов запечатлели папарацци, когда они прогуливались по улицам Лондона, направляясь к своей резиденции - Сент-Джеймсскому дворцу, вместе со своей новорожденной дочерью Сиенной. Кстати, сегодня малышке исполняется ровно месяц.

Читайте также:

Не только в честь королевы: раскрыт смысл имени дочери принцессы Беатрис

Празднуют годовщину: как принцесса Беатрис сказала "да" Эдоардо Мапелли-Моцци

У дочери принцессы Беатрис будет титул: стало известно какой

Стиль принцессы Беатрис разных лет (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку