Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Первый выход после родов: принцесса Евгения в кутюрном платье блистала на красной дорожке в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первый выход после родов: принцесса Евгения в кутюрном платье блистала на красной дорожке в Лондоне

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения составила компанию своей сестре принцессе Беатрис на Vogue World: London 2023 в Королевском театре Друри-Лейн 14 в Лондоне.

Этот вечер был особенно важен для принцессы Евгении, поскольку он ознаменовал ее первую красную дорожку с тех пор, как она родила второго ребенка – сына Эрнеста в мае этого года.

Принцесса Евгения / © Getty Images
Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

На дорожку 33-летняя принцесса вышла в кутюрном платье из новой коллекции Fendi от Kim Jones сезона осень-зима 2023 и подобрала к нему серебристые туфли-лодочки, усыпанные камнями и на каблуках.

Принцесса Евгения сделала светлый маникюр и надела на палец весьма необычного дизайна кольцо. В ушах у нее были длинные серьги-висюльки, на лице красивый вечерний макияж, а волосы Евгения уложила в гладкую прическу. На мероприятие принцесса приехала без своего мужа Джека Брускбэнка, но фотографам позировала с сестрой принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
933
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация