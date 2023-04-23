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Первый выход после родов: принцесса Люксембурга Стефания пришла на свадьбу родственницы

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
35
Время на прочтение
1 мин
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Первый выход после родов: принцесса Люксембурга Стефания пришла на свадьбу родственницы

Принцесса Стефания и принц Гийом / Фото: Getty Images

Для мероприятия она выбрала наряд в ярком оттенке и оригинальные аксессуары.

22 апреля 32-летняя принцесса Александра Люксембургская вышла замуж за Николя Багори на гражданской церемонии в мэрии Люксембурга. Невеста является единственной дочерью Великого герцога Люксембурга.

Среди гостей мероприятия были самые близкие родственники пары, между которых мы также заметили супругу старшего брата Александры Гийома - принцессу Стефанию. Этот выход в свет женщины стал первым публичным появлением на светском мероприятии после рождения второго ребенка, появившегося на свет 27 марта - сына, которого назвали назвали Франсуа Анри Луи Мари Гийом.

Для свадебной церемонии Стефания выбрала синее платье-рубашку от бренда Emporio Armani.

Принцесса Стефания и принц Гийом / © Getty Images
Принцесса Стефания и принц Гийом / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила интересным вязаным клатчем от турецкого бренда Turquoise Tassel и синими туфлями с открытым мысом.

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Дата публикации
Просмотры
35
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