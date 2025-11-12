Первый выход после скандала с титулами: принцесса Беатрис приехала с визитом в лондонскую больницу

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис, покровительница благотворительной организации Borne, посетила исследовательские лаборатории Borne в лондонской больнице Челси и Вестминстера, чтобы узнать больше о новаторской работе благотворительной организации по предотвращению преждевременных родов.

Тема преждевременных родов для Беатрис близка, так как ее младшая дочь Афина родила на несколько недель раньше запланированного срока, а сама Беатрис писала об этом откровенное эссе для британского Vogue.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

На мероприятии Беатрис появилась в платье миди с расклешенным кроем ME+EM поверх которого надела белый халат. Принцесса прошлась по исследовательским лабораториям, узнавая больше о работе благотворительной организации.

Визит принцессы Беатрис состоялся сразу после того, как источник сообщил изданию Sun, что ее мать — Сара Фергюсон — «опасается» за своих дочерей из-за всего, что произошло с ней и ее экс-мужем Эндрю за последние нескольок недель. Однако, уже известно, что король Чарльз не планирует лишать титулов своих племянниц — Беатрис и Евгению и они так же продолжат именоваться принцессами Йоркскими.