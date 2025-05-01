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Первый выход с дочерью: принцесса София с принцессой Инес на руках на праздновании дня рождения короля Швеции
Празднование дня рождения короля Карла XVI Густава, которое состоялось 30 апреля, стало также знаменательным событием для принцессы Швеции Инес — новорожденной дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии.
30 апреля король Швеции отпраздновал свой 79-й день рождения, который сопровождался традиционным празднованием Вооруженных сил во внешнем дворе Королевского дворца в Стокгольме и появлением королевской семьи на балконе.
Принцесса София, которая два месяца назад родила четвертого ребенка, появилась вместе с мужем, новорожденной дочерью и сыновьями на балконе дворца. Это дебютный выход для маленькой принцессы Инес.
София была одета в белое пальто, волосы собрала заколкой с черным бантом, сделала легкий макияж и надела золотую подвеску с кулоном. Маленькую дочь она держала на руках и лица ребенка было не видно, впрочем, София и ее муж Карл Филипп в первые же дни показали фото дочери публике.
Рядом с Софией стояли старшие сыновья — Александр и Габриэль, а вот младший Джулиан отсутствовал.
Напомним, ранее мы рассказывали, что шведский королевский дворец объявил, когда состоится церемония крещения принцессы Инес.