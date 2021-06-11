Первый выход в качестве супруги премьер-министра: Кэрри Джонсон посетила G7

Новоиспеченная супруга британского премьер-министра сопровождала мужа на саммите.

Сегодня, 11 июня, в Великобритании открывается саммит "Большой семерки", который пройдет городе Карбис-Бэй, что графстве Корнуолл, на юго-западе Англии. В частности, Великобритания примет лидеров из США, Японии, Германии, Франции, Италии и Канады.

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Встречал гостей из разных стран премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри. Одними из первых прибывших иностранных лидеров стал президент США Джо Байден и его жена Джилл.

Пока президенты занимались подписанием новой Атлантической хартии, Джилл Байден и Кэрри Джонсон мило проводили время, общаясь и гуляя по графству Корнуолл. В частности, они прошлись по пляжу, и Кэрри познакомила первую леди со своим годовалым сыном Уилфредом.

Керри Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

Это первое крупное публичное мероприятие для миссис Джонсон с тех пор, как она вышла замуж за премьер-министра на секретной церемонии в прошлом месяце. Для мероприятия она решила выбрать яркое красное платье от LK Bennett с рукавами-фонариками и пуговицами. Украшал наряд супруги премьер-министра небольшой бант на шее.

Керри Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

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