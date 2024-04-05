Первый выход в кино: пес Патрон поделился впечатлениями от премьеры фильма Антона Птушкина

Известный пес-сапер Патрон вместе со своими хозяевами посетил допремьерный показ документального фильма тревел-блогера Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь".

Михаил, пес Патрон и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

На своей странице в Instagram он показал снимки с мероприятия. Собака призналась, что в кино она была впервые. Патрон встретил там немало звездных друзей, с которыми пофотографировался.

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"Был я там не сам, а со своей семьей, друзьями и людьми, которых уже неоднократно встречал. Был очень рад видеть моего уже большого друга Посла Японии Мацуду Кунинори. Поиграл с @nayyemmasi (смотрите в карусельке) и дал лизь @saba .musina", – говорится в его посте.

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Патрон также поделился впечатлениями от картины, в которой он, кстати, является одним из героев.

"Спойлерить не буду, но я думал, что он будет таким грустным, что все будут плакать, и я готовился именно к такому. И уже на первых минутах все смеялись. Нет, это не комедия, но он так жизненн, что это был просто смех, который о воспоминаниях, смех о забавных поступках или словах героев… И дальше были и слезы, но они не опустошали из-за беспросветной тьмы… Они были каким-то высвобождением, сопереживанием, и будто каждый плакал о чем-то своем.

Этими слезами мы поддерживали и говорили героям (которые, кстати были в зале), что мы понимаем их боль, и счастливы, что многим из них удалось спасти жизнь животных и себя тоже.

После фильма зал аплодировал @ptuxerman стоя. Я улыбался ему, это было очень хорошее мгновение.

Что касается момента в фильме со мной — впервые я показываю свой дом, свою семью. Поведу вас на свою работу. И покажу что сделал за это время.

Так приятно было, что все подпевали @kartasvitu на момент, когда раздалась песня "Пес Патрон". И так хорошо Михаил описывает нашу миссию, очень ценный момент", – рассказала собака.

Напомним, Джамала опубликовала в своем фотоблоге милые фотографии с Патроном.

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