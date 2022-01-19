Первый выход в новом году: сияющая герцогиня Кейт и принц Уильям приехали в музей в Лондоне

Первый выход в новом году: сияющая герцогиня Кейт и принц Уильям приехали в музей в Лондоне

Герцог и герцогиня Кембриджские вернулись к исполнению своих королевских обязанностей.

Сегодня королевская чета посетила Музей подкидышей в Лондоне, где встретились с работниками системы опеки и с людьми, выросшими в приемных семьях.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Герцогиня Кейт, которая в январе отпраздновала 40-летие, выглядит потрясающе в синем пальто, сочетая его с любимыми брюками от Jigsaw, черной водолазкой и синими замшевыми остроносыми туфлями на устойчивых каблуках. Талию Кэтрин подчеркнула черным кожаным поясом, а в ушах у нее были серьги от Accessorize. У герцогини была идеальная укладка и красивый макияж на лице.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцог и герцогиня приехали, чтобы узнать больше о секторе ухода и встретиться с представителями всей системы, в том числе лицами, имеющими непосредственный опыт проживания под опекой.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Свой визит пара начала с круглого стола с участием экспертов из сферы опеки, в ходе которого с экспертами обсуждались вопросы опеки в стране, и трудности, с которыми сталкиваются дети, выросшие в системе.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

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Музей для подкидышей рассказывает историю Больницы для подкидышей, первой детской благотворительной организации в Великобритании, которая была основана в 1739 году как приют для детей, матери которых не могли содержать или заботиться о них. Музей предлагает обучение, программы наставничества и творческие проекты, возглавляемые и разрабатываемые современными художниками, писателями и музыкантами, чтобы продолжать использовать творческие действия для преобразования и улучшения жизни молодых людей, переживших этот опыт.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кейт, которая стремится повысить осведомленность о важности опыта раннего детства, стала покровителем Музея подкидышей в 2019 году.

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