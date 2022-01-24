Первый выход в новом году: Юлия Тимошенко в белом жакете выступила на Согласительном совете

Народный депутат выбрала для своего выхода нежный деловой образ.
Юлия Тимошенко выступила сегодня, 24 января, на первом Согласительном совете в новом году.
Политик продемонстрировала нежный деловой образ. На ней был белоснежный приталенный жакет с воротником и большими пуговицами. Талию она подчеркнула тонким ремешком.
Аутфит Юлия Владимировна дополнила любимой прической – хвостом с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями. Нежный макияж и оптические очки в изысканной оправе завершили лук Тимошенко.
Напомним, Юлия Владимировна показала, как она в Святой вечер молится за украинцев и Украину.
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