Первый выход в официальной поездке: королева Летиция выбрала платье в горох и туфли-лодочки

Король и королева Испании прибыли с официальным визитом в Анголу.

Сегодня, 7 февраля, короля Филиппа VI и королеву Летицию приветствовали президент Анголы Жоао Мануэль Гонсалвеш Лоуренсу и его супруга Ана Афонсу Диас Лоуренсу на официальном приеме во дворце в Луанде.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Анголы / Фото: Getty Images

На приветственной встрече Ее Величество появилась в черном платье миди в белый горох и черных кожаных туфлях-лодочках. В ее ушах были серьги с жемчужным камнем, на лице - выразительный макияж, а волосы были распущены.

Первая леди страны надела пестрый жакет с баской, цветочной аппликацией и стразами и макси-юбку, а обута была в бежевые туфли-лодочки на каблуках. Ее волосы были уложены в прическу, в ушах были серьги, на запястье - золотые часы, а на пальце - два кольца.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Некоторое время, пока король Филипп занимался государственными делами, его супруга Летиция провела с первой леди Анголы, экономистом по образованию и активным защитником прав женщин.

Сколько продлится эта королевская поездка, пока не известно.

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