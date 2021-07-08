Первый выход во время беременности: принцесса Беатрис в красивом платье на Уимблдоне

Первый выход во время беременности: принцесса Беатрис в красивом платье на Уимблдоне

Сегодня впервые фотографам удалось запечатлеть беременную принцессу на публичном мероприятии.

Принцесса Йоркская Беатрис объявила о том, что ждет первенца от своего супруга Эдоардо Мапелли-Моцци в мае 2021 года. Сегодня пара посетила теннисный турнир чемпионата Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Поклонники королевской пары наконец-то смогли увидеть, как выглядит сейчас 32-летняя принцесса Беатрис. На ней было белое платье миди с гороховым принтом от бренда Self-Portrait стоимостью 340 фунтов стерлингов. У платья объемные рукава и квадратный вырез на декольте, наряд отлично подчеркивает живот принцессы. На лице у Беа была красная защитная маска с цветочным принтом, однако она недостаточно закрывала ее нос. Правда, потом возлюбленные и вовсе сняли маски с лиц.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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Эдоардо Мапелли-Моцци был в костюме, белой рубашке и с галстуком, а также в солнцезащитных очках. Ранее на Уимблдоне присутствовала еще одна внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндолл с мужем Майком. Зара родила третьего ребенка в марте 2021 года. А еще раньше турнир посещала герцогиня Кембриджская, которая после оказалась на самоизоляции.

Зара и Майкл Тиндолл / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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