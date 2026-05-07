Первый выход во время беременности: принцессу Евгению папарацци запечатлели в Лондоне
36-летняя британская принцесса, племянница короля Чарльза, недавно объявила, что ждет третьего ребенка. Вероятно, именно с ее беременностью было связано такое длительное отсутствие принцессы на публике.
Евгения впервые появилась на публике после объявления о беременности и это запечатлели папарацци.
Принцесса Евгения выбрала повседневный образ для своего первого выхода на публику. Она надела макси-платье и куртку-бомбер от Zara, а обута была в кроссовки от Nike. У нее на плече была сумка, на лице солнцезащитные очки, а на шее золотая цепочка.
Этот выход в свет стал первым публичным появлением принцессы после того, как Букингемский дворец объявил о том, что она ждет третьего ребенка от своего мужа Джека Бруксбэнка. Тогда Евгения поделилась снимком своих старших сыновей — Августа и Эрнеста показав, как они держат в руках ее снимок УЗД.