Первый выход во время декрета: принцесса Раджва сходила с мужем на футбол

Принцесса Иордании Раджва впервые появилась на публике после рождения дочери Иман.
Раджва и ее супруг кронпринц Хусейн отправились на футбол, чтобы поддержать сборную Иордании по футболу в матче против Омана.
В настоящее время принцесса Раджва находится в декретном отпуске, но приятно порадовала поклонников, появившись с мужем на этом не официальном мероприятии.
(листайте фото вправо)
Отметим, что сборная Иордании встречалась с Оманом, и одержала победу со счетом 4:0. Матч был сыгран, когда Иордания пыталась пройти отбор на чемпионат мира 2026 года — который станет первым, в котором когда-либо играла эта ближневосточная страна.
Принцесса появилась на матче в черном пальто, с распущенными волосами и с золотыми серьгами в ушах.
Пара, которая сейчас сосредоточена на заботе о двухмесячной дочери выглядела счастливой.
Напомним, 3 августа 2024 года, принццесса Раджва родила дочь. Девочка получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, и стала первой внучкой королевы Рании и короля Абдаллы II.
Читайте также:
- Принцесса Иман: три интересных факта о новорожденной дочери иорданской кронпары Раджвы и Хусейна
- Принцесса Раджва: десять интересных фактов о невестке королевы Рании
- Такая кроха: кронпринц Хусейн и принцесса Раджва показали фото новорожденной дочери