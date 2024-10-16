Первый выход во время декрета: принцесса Раджва сходила с мужем на футбол

Раджва и ее супруг кронпринц Хусейн отправились на футбол, чтобы поддержать сборную Иордании по футболу в матче против Омана.

В настоящее время принцесса Раджва находится в декретном отпуске, но приятно порадовала поклонников, появившись с мужем на этом не официальном мероприятии.

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Отметим, что сборная Иордании встречалась с Оманом, и одержала победу со счетом 4:0. Матч был сыгран, когда Иордания пыталась пройти отбор на чемпионат мира 2026 года — который станет первым, в котором когда-либо играла эта ближневосточная страна.

Принцесса появилась на матче в черном пальто, с распущенными волосами и с золотыми серьгами в ушах.

Пара, которая сейчас сосредоточена на заботе о двухмесячной дочери выглядела счастливой.

Напомним, 3 августа 2024 года, принццесса Раджва родила дочь. Девочка получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, и стала первой внучкой королевы Рании и короля Абдаллы II.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с новорожденной дочерью Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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