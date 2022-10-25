Пес Патрон и Monatik учат школьников, как правильно себя вести, если нашли мины или боеприпасы

Известная пес-пиротехник и украинский артист приняли участие в онлайн-уроках по минной безопасности.

Пес Патрон вместе с Monatik и спасателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) снялся в обучающих интерактивных онлайн-уроках на тему минной безопасности.

Длится урок всего 15 минут, но содержит интересные задачи, мультики и видео, которые помогут детям узнать, как отличать взрывоопасные предметы, где они могут лежать, какие знаки предупреждают о них и какие правила безопасного поведения нужно соблюдать, если увидел мину или боеприпас.

Чтобы посмотреть урок по минной безопасности для младших школьников, жмите сюда.

Чтобы посмотреть урок для старших школьников, жмите сюда.

Напомним, ранее Патрон показал подписчикам, чем он занимался после ужина дома.

Читайте также: