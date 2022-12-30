Пес Патрон поделился своим фото и рассказал о новых знакомствах в командировке

Пес-пиротехник Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото, на котором он запечатлен в служебном жилете на улице. Четверолапая звезда также рассказала, что в командировке он познакомился с местными собаками. Патрон рассказал, как он с ними находил общий язык.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Вот это знаете, когда ты живешь себе спокойно в деревне, а тут на выходные приезжают вот те "городские". Так они на меня именно так и смотрят. "Боже, маникюр, откуда ты взялся".

Я не сильно чтоб задавака, со всеми познакомился, здороваюсь каждый день. Говорю, что временно буду с ними тусить (у собак, как у мафии: надо первым делом найти главного, и поцеловать ему перстень, иначе дела не будет). А они, как давай смеяться. Спрашивают, чего я в одежде, чего я привязан к человеку какой-то веревкой. А это, чтобы вы понимали, уличные псы. То есть, история, что я сам придумал эту амуницию, и что я пес-сапер, и то моя разгрузка для работы – не подходит. Я даже и не брался рассказывать, как я виделся с Президентом, потому что они бы животы надрывали, и не поверили бы", — поделился пес.

Еще Патрон признался, что пока у него нет новых друзей. Играет он с людьми, хотя пес жалуется, что они это делают не так долго, как ему хотелось бы.

"Сегодня весь день работали в болоте под дождем, и изрядно устали. Они. Я же подремал 20 минут, и уже готов снова бегать. Но Михаил заполняет какие-то документы важные, а все остальные поиграли со мной всего два часа, и говорят хуже всего, что может услышать пес в самом расцвете сил с мячом в зубах: отстань.

Хорошо, что у меня вы. Так хочу спросить, как у вас прошел день. Всем молод и упорный лизь", — написал Патрон.

Напомним, в прошлый раз пес-сапер показал фотографию со своим хозяином и заинтриговал хорошими новостями.

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