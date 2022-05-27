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Пес Патрон похвастался патриотическим поводком и поделился мечтой о Дорофеевой

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Пес Патрон похвастался патриотическим поводком и поделился мечтой о Дорофеевой

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Джек-рассел-терьер не стесняется признаваться в своих желаниях.

Звезда соцсетей пес Патрон опубликовал в Instagram свои новые снимки. Он похвастался новым патриотическим поводком – сине-желтым.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Собаке устроили небольшой фотосет в обновке. На Патроне также был его служебный бронежилет.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

На одной из фотографий пес выглядит расстроенным. А заскучал он из-за того, что его желание пока не исполнилось. Патрон мечтает лизнуть Надю Дорофееву, о чем не раз признавался фолловерам в соцсети.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns / ©
Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Лежу и думаю: мин многое уже нашел, а вот лизнуть Дорофееву и сделать с ней фото еще не удалось…", — говорится в подписи к фото.

Напомним, недавно известный кот Степан из Харькова попал в объятия Тины Кароль в Каннах. На снимках артистка обнимает и целует удачливого котика.

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