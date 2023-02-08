Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Пес Патрон показал, что он сделал с котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки

Пес Патрон показал, что он сделал с котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1230
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пес Патрон показал, что он сделал с котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес-пиротехник порадовал подписчиков домашним видео.

Пес Патрон опубликовал в Instagram новое видео. Он показал, что сделал с деревенским котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки, пока он был в командировке.

Вернувшись домой, Патрон разозлился и хотел разобраться с котом, но потом он вспомнил, что Веня болен, и решил помочь ему выздороветь. Пес начал лизать кота.

"Понял, что ему нужен уход и любовь. И мое сердце растаяло. Лечил его лизанием. Надеюсь, поможет! Дарите заботу", — написал пес.

Напомним, ранее Патрон показал свою любимую игрушку, с которой спит.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1230
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация