Пес Патрон показал, что он сделал с котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки

Пес Патрон опубликовал в Instagram новое видео. Он показал, что сделал с деревенским котом Веней, который захватил его лежанку и игрушки, пока он был в командировке.

Вернувшись домой, Патрон разозлился и хотел разобраться с котом, но потом он вспомнил, что Веня болен, и решил помочь ему выздороветь. Пес начал лизать кота.

"Понял, что ему нужен уход и любовь. И мое сердце растаяло. Лечил его лизанием. Надеюсь, поможет! Дарите заботу", — написал пес.

Напомним, ранее Патрон показал свою любимую игрушку, с которой спит.

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