Пес Патрон показал фото со своим хозяином и заинтриговал хорошими новостями

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram снимок со своим хозяином Михаилом. Их сфотографировали во время командировки. На них была служебная форма.

Четвероногая звезда рассказала, что у них все хорошо, они работают и времени для фотографий у них почти нет. Но для любимых подписчиков и по просьбе его переводчицы они все же постарались сделать снимок.

Пес Патрон и Михаил / Фото: Instagram пса Патрона

А еще Патрон заинтриговал фолловеров, что совсем скоро поделится с ними хорошими новостями.

"Мы с Михаилом передаем вам привет из замечательного какого-то населенного пункта (нет указателей, и я не знаю названия, где мы сегодня работали).

У нас все хорошо! Работаем, я счастлив. Люблю очень свою работу, а тут еще столько всего нового и интересного.

Переводчица написывает нам: "Ну дайте фото, там люди переживают, как вы там!" Простите, но там, где мы сейчас в командировке, просто некогда фоткаться. Да и неловко перед другими саперами.

Ох, есть такие новости для вас! Скажу совсем скоро. Они очень-очень замечательные", — написал пес.

Напомним, ранее в Instagram Патрона от его имени написал сообщение его друг-кот Том, который рассказал о благотворительной миссии.

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