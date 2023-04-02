Пес Патрон показал, как хозяин делает ему массаж

Пес-сапер Патрон порадовал подписчиков в Instagram интересным видео. Собака призналась, что у него с его хозяином Михаилом есть договоренность: Патрон неделю не грызет его тапочки, а Михаил за это ему делает массаж.

На видео мужчина массажирует и гладит своего известного домашнего питомца, а тот наслаждается процессом.

"Я хочу, чтобы ваши выходные были именно такими: приятными и беззаботными. Всем безмятежный лизь", — подписала ролик собака.

Напомним, ранее пес Патрон выложил фото с голливудским актером Орландо Блумом.

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