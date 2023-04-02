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Пес Патрон показал, как хозяин делает ему массаж

Пес Патрон показал, как хозяин делает ему массаж

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1461
Время на прочтение
1 мин
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Пес Патрон показал, как хозяин делает ему массаж

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-пиротехник рассказала о договоренности со своим хозяином.

Пес-сапер Патрон порадовал подписчиков в Instagram интересным видео. Собака призналась, что у него с его хозяином Михаилом есть договоренность: Патрон неделю не грызет его тапочки, а Михаил за это ему делает массаж.

На видео мужчина массажирует и гладит своего известного домашнего питомца, а тот наслаждается процессом.

"Я хочу, чтобы ваши выходные были именно такими: приятными и беззаботными. Всем безмятежный лизь", — подписала ролик собака.

Напомним, ранее пес Патрон выложил фото с голливудским актером Орландо Блумом.

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Дата публикации
Просмотры
1461
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