Пес Патрон показал снимки с паской и пасхальными яйцами

Пес Патрон опубликовал в Instagram фотографии, на которых он позирует возле паски с пасхальными яйцами и цветами в горшке.

Фото: Instagram пса Патрона

Фото: Instagram пса Патрона

В посте собака поделилась размышлениями о Воскресении:

"Христос Воскрес! Как я уже говорил вам, мы с Томом живем в верующей семье. Поэтому мы знаем многое о Боге, об Иисусе. Мои люди молились сегодня и много говорили о чуде с небес.

Я задумался о Воскресении.

И о сокровенном мире где-то там, наверху, где наши павшие воины продолжают бороться. Уже с другими чертами. Ибо без Бога нет дьявола, как и наоборот. Я думаю, что там на небесах идет своя битва за человечество, за Землю. Но Воскресение Христово имеет символическое значение. Люди молились, ожидая чуда. И оно произошло.

Я знаю, что все уже послали миллионы молитв на небеса. Но молитвы — это не платеж в monobank, за секунду это не состоится. Как и без активных действий. Иногда Всевышние силы помогают нам, иногда и мы должны помочь им.

Мы все сейчас помогаем силам небесным в невероятном сражении за человечество. Донатами, молитвами, добрым словом и помыслом. Вера — это не только о церкви и традициях. Вера это, прежде всего, о мыслях и действиях. О любви, об искренних сочувствиях и сопереживаниях.

О милосердии. Я хочу всем подарить светлый лизь. Такой, от которого становится на душе так легко и просто".

Фото: Instagram пса Патрона

Еще Патрон показал своего сожителя – кота Тома, который также сфотографировался с паской.

Фото: Instagram пса Патрона

"Том передает всем быстрый кис. Потому что уже придумал план как незаконно причаститься еще одним кусочком священной колбаски. Так должен идти и отговорить его", — отметил пес.

Напомним, ранее собака-сапер показала, как поиграла в шахматы.

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