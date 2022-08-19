Пес Патрон показал свое домашнее фото

Пес Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото, сделанное дома во время отдыха. В посте он написал о заботе своего хозяина.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Когда я болею или мне нужно дать витаминку — мой человек начинает буквально танцевать вокруг меня. А я такой "нет, не хочу!" Видели бы вы Михаила в эти моменты. И "поезд чух-чух-чух", и "мушка летит ", и "где котик?!" Потом я ему разрешаю меня скормить витаминкой, и он так радуется собой. Даже когда новое звание получил на работе так не радовался!

И это все о заботе. Чтобы сделать тому, кого любишь, что-нибудь приятное. Чтобы, как будто своими поступками крепко-прекрепо обнять", — написала собака.

Еще Патрон рассказал о благотворительной инициативе для помощи животным из приюта, пострадавшим от войны. Все подробности он отметил в посте.

Напомним, недавно собака-сапер Патрон встретилась с Надей Дорофеевой и показала снимки в ее объятиях.

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