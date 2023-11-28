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Пес Патрон показался в объятиях известной певицы

Пес Патрон показался в объятиях известной певицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
458
Время на прочтение
1 мин
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Пес Патрон показался в объятиях известной певицы

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собаку-пиротехника обожают многие звезды.

Наталка Карпа опубликовала в Instagram милые фотографии с самой известной собакой страны – Патроном. На них певица обнимала пса-сапера, а тот кайфовал от этого. Фото были сделаны на фоне елки.

Наталка Карпа и пес Патрон / © Instagram Наталки Карпы
Наталка Карпа и пес Патрон / Фото: Instagram Наталки Карпы

"Вчера удалось обнять настоящего пса Патрона. Это действительно была очень приятная неожиданность! Мы до последнего не знали, удастся ли организовать эту встречу! Но, как там говорят – верьте, люди, в чудеса!" – написала в посте Наталья.

Наталка Карпа и пес Патрон / © Instagram Наталки Карпы
Наталка Карпа и пес Патрон / Фото: Instagram Наталки Карпы

Напомним, пес Патрон похвастался новой игрушкой.

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Дата публикации
Просмотры
458
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