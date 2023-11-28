Пес Патрон показался в объятиях известной певицы

Собаку-пиротехника обожают многие звезды.
Наталка Карпа опубликовала в Instagram милые фотографии с самой известной собакой страны – Патроном. На них певица обнимала пса-сапера, а тот кайфовал от этого. Фото были сделаны на фоне елки.
"Вчера удалось обнять настоящего пса Патрона. Это действительно была очень приятная неожиданность! Мы до последнего не знали, удастся ли организовать эту встречу! Но, как там говорят – верьте, люди, в чудеса!" – написала в посте Наталья.
Напомним, пес Патрон похвастался новой игрушкой.
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