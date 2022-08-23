Пес Патрон в красивой вышиванке поздравил всех с Днем флага

Пес-сапер Патрон поздравил своих фолловеров с Днем государственного флага. В Instagram он опубликовал фотографии, на которых появился в красивой вышиванке. Позировал он на фоне сине-желтого флага.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте собака отметила, что украинский флаг является нашим идентификатором и цветом души.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Чрезвычайно важный день. Потому что флаг это не просто символ, не просто пантеон этого года. Флаг — это как цвет души, твой идентификатор. Вот если ты — то ты храбрый, добрый, любящий... владелец спутника (даже эмоджи желто-голубые, замечали?)

Говорят, что собаки видят мир в голубо-желтом цвете. Я ничего не могу сказать, потому что я не знаю, какие еще есть цвета на вид. Я вижу флаг Украины, и мне он очень нравится. Всем голубо-желтый лизь", — написал Патрон.

Напомним, пес-сапер показал свое домашнее фото, на котором он отдыхает.

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