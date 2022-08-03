Пес-сапер Патрон показал новое фото и поделился размышлениями о судьбе

Пес-пиротехник Патрон опубликовал Instagram свое новое и очень милое фото, на котором он облизывается.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте собака поделилась размышлениями о судьбе.

"В последние дни думаю о судьбе. Как будто где-то в Голливуде уволили кое-каких сценаристов, и они теперь "клепают" сюжеты для судьбы. А она такая "ахахах, и на маленький Тайвань нападает Китай, вот смешушка, давайте! Принято!"

Иначе как объяснить это все? Бывало ли у вас такое, что судьба подбрасывает вам сюрпризы, которые из категории "да такое не может быть!"? Это все она, потому как еще объяснить, как в вашей жизни выныривают давно забытые люди, почему на должность, которая вам так сильно подходит, берут менее квалифицированного человека, и почему если вы так спешите — целая "вереница" из красных светофоров?

23 февраля мои люди обсуждали возможную полномасштабную войну и, как люди в погонах, обсуждали ее очень серьезно. Я же думал, что этого не случится, потому что это против законов логики. Это тупо! Но оказывается, что не все то, что тупо — не может случиться на самом деле. А судьба такова: "Ага, ну это крутой поворот, никто не будет ждать. Научу их любить то, что есть". И мы любили!

Не факт, что судьба подписана на меня, и я хочу ей сказать: в Украине много талантливых сценаристов. Найми себе кого-нибудь стоящего, чтобы не #вотэтовот", — написал Патрон и послал подписчикам свой судьбоносный поцелуй.

Напомним, пес Патрон показал, как играл на природе.

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