Пьет его дважды в день: любимый напиток принцессы Уэльской Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

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В ее повседневном рационе есть напиток, в состав которого входит одна из самых полезных ягод в мире, а именно черника. Ее называют «суперпродуктом», полным питательных веществ и предлагающим массу преимуществ для здоровья.

Многочисленные исследования показывают, что ягоды, включая малину, ежевику, чернику и клюкву, полны полифенолов — соединений, которые растения производят естественным образом. А регулярное употребление этих богатых полифенолами ягод может улучшить пищеварение, сохранить остроту ума и даже защитить вас от болезней сердца и диабета 2 типа.

Принцесса Кейт / © Getty Images

«Кейт пьет зеленый смузи утром и днем, содержащие спирулину, капусту, матча (мелко измельченный порошок зеленого чая), шпинат, ромэн, кинзу и чернику», — рассказал источник, которого цитирует журнал Ок!.

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Рацион питания принцессы Кейт богат антиоксидантами, и она любит салаты и блюда из сезонных фруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт.

Принцесса Кейт / © Getty Images