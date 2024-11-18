Пьет его вместо кофе: назван любимый напиток принца Уильяма

Принц Уэльский Уильям любит пить определенный вид горячего напитка, и его также любят многие люди. Что же это за напиток?

Артур Готье из Nio Teas, бренда, специализирующегося на зеленом чае, рассказал о том, что у каждого члена королевской семьи есть свой любимый сорт чая. Недавно мы рассказывали о любимом чае короля Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Эксперт предполагает, что принц Уильям является поклонником традиционного чая English Breakfast, который помогает ему оставаться бодрым в течение дня.

В интервью журналу Luxurious он сказал: "Я представляю, что Уильям начинает день с обильной чашки English Breakfast, готовясь к исполнению королевских обязанностей (или гоняясь за детьми!)". И добавляет, что "крепкий, практичный напиток" — лучший выбор для тех, кому нужна энергия и концентрация, - пишет со ссылкой на эксперта журнал express.co.uk.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Ранее принц Уильям признавался, что он не любитель кофе и всегда выбирает чай, чтобы "взбодриться". А в 2022 году во время визита в Корнуолл он рассказал, что начинает свой день с двух яиц, тоста из цельнозернового хлеба с маслом, яблочного сока и чашки чая с молоком и сахаром на завтрак.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким было любимое блюдо на обед принцессы Дианы.

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