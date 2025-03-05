Пьет не только чай: назван еще один любимый напиток короля Чарльза

Не секрет, что король, как и многие британцы, любит пить чай. Он выпивает по несколько чашек чая ежедневно.

Грант Харролд, работавший на короля, когда тот был принцем Уэльским, с 2004 по 2011 год, рассказал о том, как именно 76-летний монарх любит пить чай. По словам Харролда, король выпивает четыре чашки чая в день, предпочитая, чтобы его подавали в традиционной чашке с блюдцем. Монарх избегает добавления сахара или подсластителей в свой чай.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Раньше мы предлагали всем членам королевской семьи выбор между сахаром и подсластителями, но должен сказать, я никогда не видел, чтобы королева или кто-либо другой употребляли сахар во время питья кофе или чая", сказал господин Харролд.

Король также предпочитает пить чай особым образом, используя традиционные чайные листья, которые более крепкие.

Зеленый чай, который пьет Его Величество, также заваривается при температуре 70 градусов по Цельсию, в то время как "Английский завтрак" или "Эрл Грей" готовятся с использованием кипящей воды, температура которой составляет около 100 градусов, пишет GB News.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Харролд рассказал изданию Coffee Friend: "Если вас принимают в присутствии королевской семьи или в одном из их домов, скорее всего, вы будете пить из чашки с блюдцем. Но если вы находитесь на кухне с принцессой Анной или Кейт и Уильямом во время менее официального визита, можете быть уверены, что вам дадут кружку. Если вы находитесь в королевском доме, вам также предложат китайский или индийский чай. Обычно в ассортименте будут Earl Grey или Assam. Время от времени используются чайные пакетики, но королевские особы определенно предпочтут чайные листья пакетику. Это более традиционно".

Говорят, что король не только пьет чай, но и любит кофе.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, какой любимый напиток короля Чарльза.

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