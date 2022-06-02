Певица Алиша Киз будет помогать пострадавшим от войны маленьким украинцам

Американская певица Алиша Киз и ее фонд Keep a Child Alive одними из первых проявили солидарность с украинским благотворительным фондом "Твоя опора" и предложили свою поддержку, чтобы дети получили помощь, в которой нуждаются.

Более двух сотен детей погибли с начала войны в Украине, почти вдвое больше были ранены – эти цифры постоянно растут каждый день. А еще гораздо больше тех, кто потерял дом или родителей… Но несмотря на варварские действия России, мировая поддержка растет и многие демонстрируют солидарность с народом Украины.

фото: фонд "Твоя Опора"

"Keep a Child Alive" не будет стоять и наблюдать, как страдают дети. Это наша обязанность объединиться и сделать все, что в наших силах, чтобы помочь детям, нуждающимся в нашей поддержке. Для нас большая честь работать с фондом "Твоя опора" и обеспечивать детей с уязвимых категорий жизненно необходимыми ресурсами, — комментирует коллаборацию Антонио Руиз Гименез, CEO и исполнительный директор "Keep a Child Alive".

фото: фонд "Твоя Опора"

Та часть помощи, которую "Keep a Child Alive" уже передала фонду "Твоя Опора", была реализована в домах ребенка, центрах социально-психологической реабилитации детей, центрах социальной поддержки детей и семей в таких регионах: Сумская область, Черниговская область, Ивано-Франковская область, Закарпатская область, Одесская область, Львов, Черновцы. Эти центры уже получили матрасы, постельное белье, подушки, одеяла, подгузники и другие средства гигиены и т.д. – вещи, которые были чрезвычайно необходимы.

фото: фонд "Твоя Опора"

“С момента войны тысячам детей пришлось покинуть свои дома. В более спокойные области эвакуировались также множество приютов и интернатных заведений. И мы стараемся оказать гуманитарную помощь каждому в соответствии с потребностями, — говорит основательница БФ "Твоя Опора" Валерия Татарчук. — Мы искренне благодарны "Keep a Child Alive" за их небезразличие к сегодняшним событиям в Украине и за их поддержку нашим детям. Убеждены, что это только начало. И вместе мы сможем сделать большее. Ради детей, которые есть будущее нашей страны”.

Алиша Киз / Фото: Associated Press

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