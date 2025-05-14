Пикантная деталь на новом портрете короля Чарльза: что там увидели поклонники

Чарльз и Камилла / © Associated Press

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Недавно в Национальной галерее в Лондоне были представлены коронационные портреты короля Чарльза и королевы Камиллы. Портреты были написаны двумя разными художниками, лично выбранными королем и королевой. Портрет короля писал художник Питер Кухфельд.

Известно, что монарху и его супруге портреты понравились. Особенно хвалила работы дочь королевы — Лора Лопес, которая присутствовала на презентации.

Королева Камилла и Лора Лопес / © Getty Images

А вот королевские поклонники говорят, что нашли пикантную деталь на портрете Чарльза.

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«Это что, бюстгальтер, наброшенный ему на плечо?», — написал один из них в соцсетях, цитирует его express.co.uk. «Я думал, у него на плече накинут бюстгальтер?», — добавил другой пользователь.

Также некоторые поклонники написали, что считают, что изображение королевы было более реалистичным, чем изображение короля.

Портрет королевы Камиллы / © Associated Press

Прекрасные картины. По моему мнению, картина королевы выглядит почти как фотография и говорит мне больше, чем портрет короля», «Вариант королевы прекрасен, а вот короля не очень, хм», «Потрясающие портреты. Очень разное исполнение для каждого, но я думаю, что все они одинаково прекрасны».

Портрет короля Чарльза III / © Associated Press

Чарльз и Камилла вместе с художниками, которые писали портреты, лично присутствовали на презентации в лондонской галерее.

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Чарльз и Камилла на фоне своих портретов / © Associated Press