Пикантная деталь, разрушившая их дружбу: как туфли принцессы Дианы стали причиной ее ссоры с Сарой Фергюсон

Принцесса Диана и Сара Йоркская / © Getty Images

Не секрет, что покойная принцесса Уэльская даже выступила в роли свахи для Сары и Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, благодаря чему Сара в итоге вошла в британскую королевскую семью и стала женой уже бывшего принца Эндрю. По интересному стечению обстоятельств обе женщины расстались со своими мужьями в 1992 году и завершили бракоразводный процесс в 1996 году.

Несмотря на то, что они не были соперницами, бывшая герцогиня Йоркская признала в своей автобиографии «В поисках Сары: Путешествие герцогини к самопознанию», что их дружба с Дианой «периодически была напряженной». И, в конечно итоге, она закончилась ссорой. На момент смерти Дианы в 1997 году бывшие жены двух старших сыновей королевы Елизаветы II уже не общались друг с другом, пишет журнал Hello!.

Сара и Диана / © Associated Press

«К сожалению, в конце мы не разговаривали целый год, хотя я так и не узнала причину, кроме того, что если Диане что-то приходило в голову, то надолго там оставалось», — написала Сара в своей книге 2011 года. «Я писала письма, думая, что что бы ни случилось, это не имеет значения, давай разберемся. И я знала, что она вернется. На самом деле, за день до смерти она позвонила моей подруге и сказала: „Где эта Рыжая? Я хочу с ней поговорить“.

Хотя Сара в своей биографии утверждала, что не знает причины ссоры, ее истоки восходят к анекдоту, опубликованному в ее более ранней автобиографии «Моя история: Сара, герцогиня Йоркская». В книге 1996 года бывшая жена Эндрю рассказала, что заразилась подошвенными бородавками от обуви, которую одолжила у Дианы.

Сара Фергюсон / © Getty Images

«Когда я жила в Клэпхеме, Диана помогла мне, отдав мне всю свою обувь (и, что менее приятно, свои подошвенные бородавки) — у нас был одинаковый размер», — вспоминает Сара.

Эта фраза оказалась «роковой», по словам писательницы Тины Браун, отправив Сару в Сибирь «навсегда». В биографии «Хроники Дианы», вышедшей в 2007 году, Тина писала: «Разведенная герцогиня нажилась на безобидных мемуарах, полных приятных замечаний о своей невестке, за исключением одной роковой фразы. Она написала, что, взяв у Дианы пару туфель, подхватила от них бородавку. У богинь бородавок не бывает».

Принцесса Диана / © Getty Images

Несмотря на мольбы Ферги об извинениях, Диана больше никогда с ней не разговаривала.

