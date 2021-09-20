Пикантное декольте и стройные ноги: сестры Спенсер в эффектных луках пришли на вечеринку

Пикантное декольте и стройные ноги: сестры Спенсер в эффектных луках пришли на вечеринку

Британские аристократки, племянницы принцессы Дианы, в похожих образах вышли в свет.

В Лондоне прошла вечеринка Perfect Magazine и лондонской недели моды NoMad, посвященная празднику Perfect Issue One "Радость" и официальному запуску NoMad London.

Ивент посетили сестры-красотки, племянницы принцессы Дианы – леди Китти, Амелия и Элиза Спенсеры. Девушки выбрали для своих выходов пхожие образы total black, в которых выглядели эффектно.

Леди Амелия, Китти и Элиза Спенсеры / Getty Images

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Амелия была одета в смокинг и прямые брюки, которые дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы ей уложили в локоны. В макияже акцент был сделан на пышных ресницах. Уши Амелия украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Китти черные прямые брюки сочетала с экстравагантным жакетом-топом без рукавов, с сексуальным декольте и острыми лацканами. Укладка на одну сторону, нежный макияж и золтые серьги-квадраты завершили аутфит красотки.

Элиза подчеркнула стройную фигуру коротким платьем-жакетом с атласными лацканами, дополнив его босоножками на шпильках. Волосы она собрала в пучок, а на лице, как и в сестер, был нежный мейкап.

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Образы леди Китти Спенсер (14 фото)

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