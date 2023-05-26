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Пикантный комбинезон на смену "голому" платью: британская аристократка снова блистала в Каннах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1817
Время на прочтение
1 мин
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Пикантный комбинезон на смену "голому" платью: британская аристократка снова блистала в Каннах

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Британская аристократка присутствовала на очередном светском мероприятии в Каннах.

Леди Виктория Херви присутствовала на презентации нового Aston Martin DB12 в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе, в Каннах. Aston Martin выступил спонсором благотворительного гала-концерта amfAR в Каннах.

46-летняя британка снова произвела фурор на дорожке. В этот раз она надела не "голое" платье, а прозрачный комбинезон, состоявший из прозрачного боди и штанов клеш, расшитого камнями и стразами.

К аутфиту звезда подобрала серебристые босоножки на каблуках, серьги-висюльки из двухцветных камней и кольцо с крупными камнями на пальце. В руках у нее был серебристый клатч. Леди Виктория также распустила волосы и накрутила их локонами и сделала вечерний макияж.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

В Каннах мы видели ее в разных образах, но все они преимущественно были такими, которые привлекали внимание своей откровенностью.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images
Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images
Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1817
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