Пила его каждый день: каким был любимый напиток королевы Елизаветы II

Британской королевы вот уже два года нет с нами. Она скончалась 8 сентября 2022 года. Елизавета была очень интересной женщиной и королевой, о которой будут вспоминать еще много лет.

Были у Ее Величества и любимые привычки или предпочтения. Например, практически до самой своей смерти она любила в конце дня выпивать бокал мартини, а также пила его во время путешествий.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Недавно мы рассказывали, что на аукционе Hansons Auctioneers будет выставлена целая серия личных вещей покойной королевы Елизаветы II, которую собрала стюардесса Элизабет Эванс, которая была членом экипажа самолета монарха и ее мужа - принца Филиппа - во время их тура по Сингапуру и Малайзии в 1989 году. Именно она отвечала во время тех полетов за то, чтобы у королевы всегда был бокал мартини.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

За год до смерти монарху пришлось отказаться от этой привычки, пишет express.co.uk, и особенно от ритуала выпивать мартини перед сном. Но известно также, что, когда Ее Величество пила, она предпочитала и другие напитки, включая джин и Дюбонне в обеденное время или сладкое вино за ужином.

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