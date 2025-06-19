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Пила шампанское и болтала с Камиллой: Зара Тиндалл отлично провела время на скачках в Аскоте
Зара Тиндалл вместе с мужем Майком посетила второй день королевских скачек в Аскоте.
В этот день на Заре было красивое цветочное платье белого цвета Anna Mason London, ободок на голове цвета пыльной розы Bee Smith Millinery и в цвет ободка подобранные замшевые туфли Rebecca Pumps, а в руке держала очки от солнца Bvlgari.
Зара собрала волосы в прическу и сделала макияж, также у нее на пальце сверкало кольцо, а в ушах были серьги-висюльки. Во время конных соревнований Зара была запечатлена во время беседы с королевой Камиллой, когда непринужденно пила шампанское.
Также ее запечатлели с мужем Майком, он был одет во фрак, шляпу-цилиндр, белую рубашку, синий галстук и серую жилетку.
Супруги присутствовали на ипподроме в Аскоте и в первый день соревнований.