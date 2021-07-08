Пила вино и садила виноград: герцогиня Камилла с мужем на мероприятиях в Уэльсе

Пила вино и садила виноград: герцогиня Камилла с мужем на мероприятиях в Уэльсе

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская продолжают свой визит в Уэльс.

Королевский тур пары проходит насыщенно. В третий день визита герцогиня Камилла и принц Чарльз посетили недавно отреставрированный Центр наследия в Ллантрисанте, Гламорган.

А еще супруги посетили виноградники Лланерх в Понтиклуне. Герцогиня Корнуольская является президентом компании Wines GB с 2011 года. На встрече 73-летняя Камилла впервые попробовала вино Кариад и была запечатлена фотографами с бокалом в руках.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

А еще герцогиня взяла в руки лопату, чтобы посадить виноградную лозу в честь 10-летия Лланерха во время посещения виноградника. Одетая в платье в мелкий цветочный принт и бежевые туфли из кожи на невысоких каблуках Камилла с удовольствием посадила виноград.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Чарльз и Камилла находятся в официальном браке уже 16 лет, а знакомы практически всю сознательную жизнь. Но только посмотрите, как они смотрят друг на друга. Очевидно, что пара очень счастлива вместе.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла посещают Уэльс (4 фото)

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