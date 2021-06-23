Пили чай на балконе театра: королевский выход Камиллы и Чарльза

Принц Чарльз и его супруга Камилла кажется вернулись к активной светской жизни.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская были сфотографированы во время чаепития на балконе Королевского театра в Лондоне, где находятся с визитом.

Королевский театр Друри - старейший постоянно действующий театр в мире. С 1812 года каждый правящий британский монарх посещал представления в этом театре. В 2000 году Эндрю Ллойд Уэббер купил театр, а в 2019 году вместе со своей женой Мадлен приступили к двухлетнему проекту по полному восстановлению Королевского театра. Они стремились создать пространство, которое смогут посмотреть люди, которые придут туда независимо от того, будут ли смотреть спектакль или нет.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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73-летняя Камилла в этот раз надела зеленое платье в гороховый принт с поясом на талии и бежевые кожаные туфли на каблуках, а в руках держала одну из любимых плетеных сумок. Ее образ дополнили украшения на шее, серьги-подвески и парочка золотых браслетов, а также привычная укладка и легкий макияж.

Принц Чарльз был в синем полосатом костюме, белой рубашке и голубом галстуке. Сидя за столиком он не снимал солнцезащитные очки, когда пил чай с супругой.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Украшения герцогини Корнуольской Камиллы (11 фото)

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