Пили вино и праздновали: Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе купили новый дом и показали фото

Пили вино и праздновали: Джеймс Миддлтон и его невеста Ализе купили новый дом и показали фото

Младший брат герцогини Кембриджской – Джеймс Миддлтон – перешел к новому этапу своих отношений с невестой Ализе Тевене.

Джеймс сделал предложение француженке Ализе Тевене еще в октябре 2019 года, но их свадьба, которая должна была состояться в 2020 году, была перенесена из-за пандемии. Вероятнее всего, свадьбу сыграют уже в 2022 году, а пока пара решила приобрести дом, о чем Джеймс рассказал подписчикам в Instagram.

"Я думал, что покупка дома станет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни. Переезд в наш новый дом был несколько беспокойных месяцев, и мы очень счастливы. Мы поселились в деревне, и собакам нравится наш новый дом", - написал Джеймс под снимками.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Instagram Джеймса Миддлтона

Они с Ализе сделали совместное селфи на фоне нового дома, а рядом с ними был запечатлен один из их питомцев. Также Миддлтон сфотографировал всех собак около камина, а также запечатлел свою возлюбленную за обеденным деревянным столом.

Ализе Тевене / Instagram Джеймса Миддлтона

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Праздновали это событие они бокалом красного вина с сыром, так по-французски.

Напомним, недавно Джеймс Миддлтон основал компанию по производству кормов для собак. Вдохновением для него стали его собственные собаки, которых он обожает. Ранее парень рассказывал, что именно собаки помогли ему в свое время справиться с депрессией.

Собаки Джеймса Миддлтона и Ализе Тевене / Instagram Джеймса Миддлтона

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