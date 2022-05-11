Пилочки и ножниц не боится: кремлевский диктатор обновил маникюр

Говорят, Путин имеет множество разных фобий. Но вот маникюрных инструментов, похоже, он не боится.

Мы уже показывали вам, как выглядят ногти кремлевского "фюрера". Похоже, в рамках подготовки к параду на Красной площади Путин обновил и свой маникюр. И хотя на самом параде руки президент РФ старался спрятать под пледом, которым укрывался, спустя несколько дней оценить его маникюр можно было на другом мероприятии.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Сегодня, 11 мая, диктатор в формате видеоконференции участвовал в заседании попечительского совета Образовательного фонда "Талант и успех" в Образовательном центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Рассмотрев снимки крупным планом видно идеальный блеск на ногтевой пластине диктатора и подпиленную длину ногтей.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Напомним, как-то в интервью BBC советник главы Офиса президента Украины - Алексей Арестович заявил, что президент РФ Путин делает маникюр не для того, чтобы развязать ядерную войну. Хочется верить в эту аксиому.

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