Пиппа Миддлтон появится в шестом сезоне сериала "Корона": как выглядит актриса, ее сыгравшая

В своем Instagram девушка объявила, что ее выбрали на роль младшей сестры принцессы Уэльской.

"Очень короткое, но очень приятное путешествие в королевскую семью", — написала Бродбридж в Instagram. Актриса разместила свою фотографию в повседневной одежде возле трейлера с надписью "Пиппа", а затем снимок с названием шоу, нарисованным на стене над лестницей. "Я так рада объявить, что буду сниматься в роли Пиппы Миддлтон в @thecrownnetflix , так благодарна за то, что была небольшой частью этого проекта и за этот опыт, держите свои глаза открытыми", — продолжила она.

Для 19-летней актриса роль Пиппы станет первой крупной экранной ролью.

Ранее мы сообщали, что Netflix объявил дату премьеры 6-го сезона сериала "Корона", который рассказывает о жизни британской королевской семьи.

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