Пиппе Миддлтон сегодня 40: как выглядела сестра принцессы Уэльской до того, как стала знаменитой

6 сентября Пиппе исполняется 40 лет. Она родилась в Рединге (Беркшир, Англия) в семье Майкла и Кэрол Миддлтон. После окончания учебы Пиппа некоторое время работала в фирме по связям с общественностью, продвигающей предметы роскоши. Затем она работала менеджером по организации мероприятий в Table Talk, лондонской компании, которая занимается организацией корпоративных мероприятий и вечеринок.

Кейт и Пиппа Миддлтон в детстве со своим отцом / Фото: Getty Images

Также Миддлтон работала неполный рабочий день в компании своих родителей Party Pieces, редактируя интернет-журнал Party Times. А также была постоянным обозревателем нескольких изданий и была автором различных колонок в газетах и журналах. Но известность к ней пришла благодаря старшей сестре Кейт, принцессе Уэльской после ее свадьбы с принцем Уильямом в апреле 2011 года. Пиппа тогда была подружкой невесты и фото с ней на обложках разлетелось по всем мировым СМИ.

Сегодня мы решили вспомнить, какой была Пиппа до того, как стала знаменитой и вышла замуж за британского бизнесмена Джеймса Мэттьюза.

Пиппа Миддлтон в день свадьбы / Фото: Associated Press

На этом фото Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой запечатлены в Виндзоре после просмотра игры принца Уильяма в регби.

Пиппа Миддлтон с сестрой Кейт / Фото: Getty Images

В юные годы Пиппа была тусовщицей и часто посещала клубы. Здесь ее запечатлели в клубе Mahiki в Лондоне в 2007 году.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

А это снимок 2008 года Пиппа Миддлтон посещает летнюю вечеринку Sotheby's на Бонд-стрит в Лондоне.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

В том же году девушка стала гостьей благотворительного гала-концерта Royal Parks в отеле Serpentine Lido в Гайд-парке.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

А это 2004-й год, Пиппа в отеле Renaissance Rooms в Южном Лондоне на роллер-дискотеке Day-Glo Midnight, мероприятии, организованном в помощь благотворительной организации в Оксфорде и созданной в память о Томасе Уэйли-Коэне, который умер от рака костей в 2004 году в возрасте 20.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

Здесь Пиппа приходила в книжный магазин, чтобы рекламировать свою новую книгу "Празднуйте: год британских праздников для семей и друзей" в Лондоне в 2012 году.

Пиппа Миддлтон / Фото: Associated Press

А это они с супругом Джеймсом Мэтьюзом на центральном корте во время полуфинального матча мужского одиночного разряда в одиннадцатый день теннисного чемпионата Уимблдона в Лондоне, 14 июля 2017 года.

Пара поженилась в мае 2017 года и сейчас воспитівает троих детей - две дочери и сына.

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом / Фото: Associated Press

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